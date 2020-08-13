В Саратовской области еще 95 жителей заразились коронавирусом

. Фото: REUTERS

На утро 13 августа стало известно о еще 95 случаях заражения коронавирусом в Саратовской области. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Среди заболевших 31 саратовец, 15 жителей Балаковского района, десять — Энгельсского, шесть — Вольского, по пять в Аркадакском и Балашовском, по три в Алекандрово-Гайском, Новобурасском, Пугачевском, по два в Дергачевском, Ивантеевском, Новоузенском, Романовском, по одному в Калининском, Ртищевском, Советском, Татищевском, Федоровском и Хвалынском.

Всего в регионе зафиксировано 10 633 случая коронавируса, выздоровели 6614 человек, 93 за сутки.

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