Панков приглашает жителей своего округа войти в общественные советы

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Депутат Николай Панков в своем Телеграм-канале отметил важность работы общественных советов в деле реализации проектов поблагоустройству в городах Саратовской области.

На этой неделе работаю в районах. Так вот, в Пугачеве и Балаково часто поднимают проблему отсутствия пешеходных зон. В Саратове по проекту спикера Вячеслава Володина ремонтируются тротуары. Проект нашёл большую поддержку среди жителей и город уже преобразился. Это, прежде всего, безопасность и удобство для всех.

В ходе поездки выслушал предложения людей, обсудили те места, где необходим ремонт тротуаров в Балаково и в Пугачеве. Сразу скажу, без помощи не обойтись. Общественные советы, предложенные Вячеславом Володиным, эффективны. Мы видим, что они активно включаются в реализацию проектов по благоустройству, предлагают идеи и строго спрашивают с подрядчиков качество. Поэтому пригласил активных жителей войти в общественные советы по ремонту тротуаров в городах своего округа. Именно люди будут определять места ремонта.

Искать финансирование придётся дополнительно. Ни в городе, ни в области денег нет. Поэтому затягивать с разработкой проектно-сметной документации нельзя.

Завтра встречусь с жителями Вольска, обсудим этот вопрос и с ними, - написал Панков.