Саратов получит 80 троллейбусов из Москвы

На дорогах Саратова появится 80 троллейбусов из Москвы. Об этом на встрече с коллективом СГЭТ в Ленинском троллейбусном депо заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сначала речь шла о 50 машинах, но во время разговора выяснилось, что требуется немного больше.

Столица переходит на электробусы, поэтому троллейбусы высвобождаются. Сотрудникам СГЭТ необходимо приехать туда и выбрать транспорт. 50 единиц из него будет 2016-2017 годов выпуска, еще 30 — 2012-2013 годов.

Также Саратову передадут контактные сети.

Кроме того, Вячеслав Володин рассказал о том, что с 1 сентября водителям троллейбусов и трамваев повысят зарплату до 30 тыс. рублей.

Он отметил, что необходимо обновить подвижной состав. Саратову нужно участвовать в лизинговых федеральных программах. Прошлый конкурс регион проиграл, поэтому заявку необходимо подавать снова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.