В Балакове мужчина умер от удара головой об асфальт

Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области будут судить 20-летнего юношу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве по неосторожности.

По версии следствия, вечером 6 мая он увидел из окна двух соседей с товарищами и решил выйти к ним. Однако на его приветствие ответили не все — один из них проигнорировал молодого человека.

Возникла ссора, которая через некоторое время утихла. Но молодой человек затаил обиду. Он отправился в магазин, а возвратившись увидел двух человек из той компании. Злоумышленник ударил одного из них кулаком по голове, от чего тот упал, стукнулся головой об асфальт.

Юноша ударил потерпевшего по голове и тот упал Фото: СУ СКР по Саратовской области

Молодые люди вызвали скорую помощь, но потом отменили, так как пострадавший очнулся. Тем не менее 8 мая его нашли мертвым. Экспертиза показала, что причиной смерти 34-летнего мужчины стала тупая травма головы и кровоизлияние в мозг.

Свою вину юноша признал и раскаялся. Дело направлено в суд.

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