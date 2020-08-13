Житель Энгельса нашел рядом со своим гаражом труп

Тело было найдено около гаража
Фото: СУ СКР по Саратовской области
На улице Весенняя в Энгельсе Саратовской области прохожий нашел труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело находилось возле его гаража в ГСК «Химик-2».
Мужчина позвонил в полицию, на место происшествия выезжали так же сотрудники следственного управления. Эксперты осмотрели тело. Обнаружены ссадины на тыльной стороне ладоней и на животе.
Устанавливается личность погибшего. На вид мужчине 30-40 лет, он был одет в клетчатую синюю рубашку с длинным рукавом, брюки цвета хаки.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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