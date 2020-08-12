Балаковская АЭС передала городу новый многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс

Многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс построен при поддержке Концерна «Росэнергоатом»

В День физкультурника город Балаково Саратовской области получил значимый подарок для дальнейшего развития спорта. Директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов в присутствии представителей правительства Саратовской области вручил главе района Александру Соловьеву символический ключ от многофункционального физкультурно-спортивного комплекса, построенного при поддержке Концерна «Росэнергоатом».

- Этот новый спортивный объект – важная часть мероприятий, которые мы реализуем в год 75-летия атомной промышленности и 35-летия нашей атомной станции, — подчеркнул Валерий Бессонов. – Радует, что здесь будут заниматься спортом, физкультурой и укреплять здоровье школьники, воспитанники балаковских детско-юношеских спортшкол, в том числе, входящих в олимпийский резерв. Уверен, что это будет хорошая стартовая площадка для будущих спортивных звезд.

Новый спорткомплекс включает в себя целый ряд объектов для занятий на отрытом воздухе — от площадки для воркаута, двух универсальных площадок для занятий волейболом, теннисом и бадминтоном с автоматизированной сменой профильной сетки до футбольного стадиона с комплексом легкоатлетических дорожек и трибун для зрителей.

Главным объектом нового спортсооружения является баскетбольный стадион. В него входят площадка для игры, две раздевалки, четыре зрительские трибуны и места для судейства с навесом, обеспеченные электронными системами контроля за ходом спортивных соревнований. Для игровой зоны использовано пластиковое модульное покрытие компании — мирового лидера по производству модульных покрытий из полипропилена. Оно сертифицировано Международной Федерацией баскетбола и способно выдержать не только сильные нагрузки, но и неблагоприятные погодные условия, так как рассчитано на температуру +/-50 градусов. Все это позволяет проводить соревнования по баскетболу международного уровня. Планируется, что здесь будет проведено четыре тура Единой лиги Европы в формате 3х3 игрока. Это станет дополнительным стимулом для развития профессионального баскетбола в Балакове.

На футбольном стадионе использовано искусственное травяное покрытие известного завода, который выпускает свою продукцию для профессиональных полей. Именно такая искусственная трава выстелена на бывшем стадионе «Динамо» в Москве. Высота зеленого покрова, не восприимчивого к жаре и холоду и идентичного натуральному газону, составляет 6 сантиметров. Эта трава сертифицирована ФИФА, для ее укладки использовалась технология покрытия плотным «ковром», который прижимается к земле с помощью слоя песка и резинового гранулята. Такая технология не позволяет траве ложиться и придает ворсу устойчивость во время игры. Даже после 90 минут экстремальной нагрузки эта искусственная трава остается неповрежденной. Гарантия на ворс составляет 8 лет.

За воротами футбольного стадиона установлены 5-метровые мачты с заградительной сеткой, чтобы мяч во время игры не покидал поля.

Одним из важных элементов многофункционального спортивного комплекса является также комплекс удобных беговых дорожек с износостойким и водонепроницаемым резиновым покрытием. Он предназначен для проведения соревнований и тренировок по бегу, бегу с препятствиями и спортивной ходьбе. Имеется отдельная беговая дорожка на 100 метров. А на основную дорожку, уложенную вокруг футбольного поля, нанесена разметка для проведения забегов на дистанции 200, 400 и т.д. метров. Отдельная полоса предназначена для соревнований по прыжкам в длину, которая заканчивается прыжковой ямой 10х3 метра.

Площадка для воркаута оборудована комплексом турников, перекладиной для отжимания, кольцами, наклонной доской, брусьями, снарядом для армрестлинга, снарядом для развития мышц ног.

Многофункциональные площадки для игровых видов спорта, футбольный стадион и баскетбольный комплекс оборудованы электронными табло для демонстрации информации о соревнованиях и результатах спортивных состязаний в режиме реального времени.

В церемонии открытия участвовали представители правительства Саратовской области – заместитель председателя правительства Василий Разделкин, министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов и и.о. министра образования Елена Нерозя, представители администрации Балаковского муниципального района, а также генеральный директор центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» Сергей Фомин, который курирует проект «Росэнергоатома» «Планета баскетбола – Оранжевый атом». Он отметил хорошую командную работу Балаковской АЭС при строительстве комплекса и выразил уверенность, что это будет живой, наполненный энергией спорта, объект.

В церемонии открытия участвовали представители правительства Саратовской области

- Здесь будут заниматься и дети, и взрослые жители города, — поделился планами Сергей Фомин. — Обещаю, что развитием баскетбола в Балакове займутся именитые спортсмены. Работа по организации тренировочного процесса будет проводиться совместно с городским спорткомитетом и гимназией.

Напомним, что впервые о создании спорткомплекса было объявлено в апреле 2019 года – во время проведения в Балакове фестиваля «Олимпийские дни баскетбола». Проект «Оранжевый атом» реализуется при поддержке атомной станции и Росэнергоатома уже несколько лет. За время его проведения городские школы получили весь необходимый инвентарь, включая судейскую экипировку и 600 баскетбольных мячей. А теперь у спортсменов города появился и профессиональный баскетбольный комплекс.

Продление в Саратовской области санитарных ограничений не позволило организовать большой праздник для юных спортсменов — он еще впереди.

Специалисты Балаковской АЭС, участвовавшие в проектировании и строительстве спорткомплекса, были отмечены благодарственными письмами губернатора, который посетил его накануне.

- Построив объект такого уровня, вы задали очень высокую планку, — обратился глава региона Валерий Радаев к представителям атомной станции. — Нам предстоит поддержать эту эстафету при сооружении объектов инфраструктуры в области.

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