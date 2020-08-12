Lexus сбил ребенка в Саратове

На улице Усть-Курдюмская в Саратове иномарка сбила ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 19:15 напротив дома №1а.

По предварительной версии, автомобиль Lexus XR под управлением 31-летней женщины сбил 10-летнего ребенка. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавший госпитализирован.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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