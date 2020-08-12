Рабочие нашли человеческий скелет при рытье траншеи в Духовницком

Рабочие нашли скелет в траншее Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Духовницкое Саратовской области обнаружены человеческие кости.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.

Останки обнаружены утром 12 августа, когда бригада рабочих копала траншею для прокладки водовода. На глубине около 1,2 метра они нашли части скелета и сообщили в полицию.

Следователи осмотрели место ЧП. Назначена экспертиза по установлению личности погибшего и причин его смерти

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