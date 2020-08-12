Мужчины ответят рублем за дебош в больнице Саратова из-за смерти родственника

Двоих мужчин в возрасте 34 и 38 лет привлекли к административной ответственности за дебош в 1-й городской больнице Саратова.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

Напомним, 30 июля во время операции скончался пациент, который был в крайне тяжелом состоянии. В это время под окнами учреждения стояли его родственники, по некоторым данным — цыганской национальности.

Новость о его смерти спокойно воспринять они не смогли — ворвались в больницу, сломали магнитный замок и требовали отдать тело для погребения.

Не обошлось без помощи полиции и сотрудников охраны.

За свой буйный нрав правонарушителям придется отдать штраф в размере от 300 до 500 рублей.

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