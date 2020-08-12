Депутаты не определились, кто будет следить за расходами на съемное жилье для детей-сирот

Поправки в законодательство по вопросу обеспечения жильем детей-сирот обсуждались 12 августа на рабочем совещании комитета Саратовской областной думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Зампред комитета Леонид Писной напомнил, что на региональном уровне прорабатывался вопрос о предоставлении детям-сиротам компенсаций за аренду жилья до момента вручения положенных по закону квартир. Аналогичные поправки готовятся и на федеральном уровне. У депутатов облдумы возникли вопросы

- Кто будет контролировать целевое расходование денег? Минсоц, прокуратура? - поинтересовался первый заместитель председателя облдумы Алексей Антонов.

Опасения коллеги разделил Леонид Писной.

- Контроль нужен, иначе так может получиться, что жилье для детей-сирот можно будет и не строить. Они будут получать компенсации, снимать квартиры за меньшую стоимость, и так зарабатывать. Может, минстрой им будет самостоятельно жилье арендовать и предоставлять? Но и здесь вопрос необходимости контроля не снимается, - подчеркнул депутат.

Прозвучало предложение о предоставлении детям-сиротам до получения ими квартир временного жилья в общежитиях. Выяснилось, что в настоящее время подходящих помещений в регионе нет.

В итоге участники совещания решили, что работа над поправками на региональном уровне будет приостановлена до предложений из Москвы. По мнению Леонида Писного, федеральный законопроект направят в регионы для обсуждения осенью. Тогда вопрос контроля денежных средств будет прорабатываться детально.