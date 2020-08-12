К 2022 году в Саратовской области долно не остаться обманутых дольщиков

Леонид Писной

Совещание по решению проблем обманутых дольщиков прошло 12 августа в Саратовской областной думе.

Заместитель председателя комитета облдумы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Леонид Писной обрисовал суть проблемы.

Когда застройщик попадал в сложную ситуацию, то обычно для завершения строительства проблемного дома создавался ЖСК. Однако закон о банкротстве предусматривают два пути банкротства: через создание ЖСК или взыскание денежных средств.

Когда фонд «Дом.РФ» только входил в программу помощи обманутым дольщикам, ЖСК вообще оказывались «за бортом». Но благодаря поправкам в федеральное законодательство, принятым, в том числе, по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина, ситуация со строительными кооперативами исправилась. Людей стали включать в реестры обманутых дольщиков, но только тех, кто вступил в члены ЖСК и имеет на руках решение суда об имущественных правах. А те люди, кто имеет на руках решения суда о денежных выплатах, под действие федерального законодательства не попадают. Также не могут получить компенсации в соответствии с федеральным законом люди, купившие «задвоенные» квартиры или пострадавшие от других мошеннических действий.

- Понятное дело, что мы не оставим этих людей. Но нам надо, для понимания проблемы, узнать, сколько их в Саратовской области. Я думаю, 100-150 человек. Тогда уже либо выступать с поправками в федеральный закон, либо решать на региональном уровне, - высказался Леонид Писной.

На это начальник отдела контроля и надзора за долевым строительством регионального минстроя Наталия Согомонова пообещала, что до конца августа такие цифры депутатам предоставлены будут.

Участники заседания решили, что продолжат работу по этому вопросу через две недели. Как напомнил Леонид Писной, проблему с обманутыми дольщиками необходимо решить в течение 2021 года.