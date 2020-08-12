Дома в поселках Поливановка и Солнечный остались без воды

Отключена вода в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы сразу в двух местах.

В связи с этим воды не будет в домах по улице Батавина в поселке Солнечный. А также в домах на 5, 6, 7, 8 и 9-й Дачных (поселок Поливановка).

Предполагается, что работы продлятся до 18 часов.

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