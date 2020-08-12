Полиция занялась расследованием расстрела пункта весового контроля в Саратовской области

Собственники пункта весового контроля подали в полицию заявление о порче имущества на трассе в Саратовской области возле села Быков Отрог.

В ГУ МВД России по Саратовской области 12 августа подтвердили, что в МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области зарегистрировано соответствующее заявление от представителя руководства ГКУ СО «РНИЦ».

По данному материалу проводится проверка, устанавливаются возможные свидетели и очевидцы данного происшествия.

Напомним, неизвестные 11 августа расстреляли оборудование пункта весового контроля в Балаковском районе.