Когда откроются детские сады в Саратове: разъяснения Минобраза

В министерстве образования Саратовской области уточнили ситуацию с открытием детских садов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минобраза, перед началом работы все детсады должны пройти диспансеризацию антивирусными средствами.

Те детские сады, в которых работали дежурные группы, открыты уже сегодня, так как там санитарно-эпидемические мероприятия проводились на постоянной основе. Таких садиков в области 595, пояснили в Минобразе.

Что касается остальных детсадов, то, скорее всего, они откроются уже завтра. Но в любом случае, родителей должны оповестить. Узнать точно, можно ли привести ребенка в садик, следует в территориальных органах управления образованием, а для надежности – у заведующего учреждением.

При этом необходимо получить справку у педиатра, что ребенок здоров. Также справка об отсутствии инфекционных заболеваний нужна при отсутствии ребенка более пяти дней.

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