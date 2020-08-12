Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего ректора СГУ, профессора, члена-корреспондента РАН Дмитрия Трубецкова.

- Своими глубокими знаниями, широким кругозором, человеческими качествами Дмитрий Иванович Трубецков заслужил непререкаемый авторитет у коллег, студентов – всех, кому с ним посчастливилось общаться. Добрая память о нем сохранится в наших сердцах, — написал в своем аккаунте в соцсети Instagram глава региона.

Он отметил, что Дмитрий Трубецков — признанный учёный, руководитель одной из ведущих научных школ России, талантливый педагог, подлинный интеллигент, внес огромный вклад в развитие российской и мировой науки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.