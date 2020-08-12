Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего ректора СГУ, профессора, члена-корреспондента РАН Дмитрия Трубецкова.
- Своими глубокими знаниями, широким кругозором, человеческими качествами Дмитрий Иванович Трубецков заслужил непререкаемый авторитет у коллег, студентов – всех, кому с ним посчастливилось общаться. Добрая память о нем сохранится в наших сердцах, — написал в своем аккаунте в соцсети Instagram глава региона.
Он отметил, что Дмитрий Трубецков — признанный учёный, руководитель одной из ведущих научных школ России, талантливый педагог, подлинный интеллигент, внес огромный вклад в развитие российской и мировой науки.
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