Скончался бывший ректор СГУ Дмитрий Трубецков

В Саратове не стало бывшего ректора СГУ имени Чернышевского Дмитрия Трубецкова.

Он скончался в возрасте 82 лет.

Родился в Саратове, в 1955 году с золотой медалью окончил местную школу №19, поступил на физический факультет СГУ, который также закончил с отличием в 1960 году.

Дмитрий Трубецков защитил кандидатскую и докторскую диссертации, в 1980 стал профессором, с 1981 года возглавлял кафедру электроники. В 1991 его избрали членом – корреспондентом РАН.

С 1994 по 2003 год трудился на должности ректора Саратовского государственного университета.

Его научные труды внесли весомый вклад в развитие российской и мировой науки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.