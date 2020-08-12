Скончался бывший ректор СГУ Дмитрий Трубецков

В Саратове не стало бывшего ректора СГУ имени Чернышевского Дмитрия Трубецкова.
Он скончался в возрасте 82 лет.
Родился в Саратове, в 1955 году с золотой медалью окончил местную школу №19, поступил на физический факультет СГУ, который также закончил с отличием в 1960 году.
Дмитрий Трубецков защитил кандидатскую и докторскую диссертации, в 1980 стал профессором, с 1981 года возглавлял кафедру электроники. В 1991 его избрали членом – корреспондентом РАН.
С 1994 по 2003 год трудился на должности ректора Саратовского государственного университета.
Его научные труды внесли весомый вклад в развитие российской и мировой науки.
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