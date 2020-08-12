Возбуждено уголовное дело о гибели мальчика в утонувшей машине под Саратовом

В Ртищевском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело о смерти ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 33-летнего мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, трагедия произошла на берегу пруда села Песчанка в ночь на 10 августа. По версии следствия, мужчина с восьмилетним племянником приехали на берег на автомобиле «Лада Приора». Взрослый вышел из машины, оставив ребенка на переднем пассажирском сиденье. Машина покатилась и упала в воду. Несмотря на попутки спасти мальчика, он утонул. Тело его было обнаружено на следующий день водолазами областной службы спасения.

Расследование продолжается.

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