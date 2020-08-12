В Саратовской области стали реже подделывать деньги

За второй квартал 2020 года в Саратовской области выявили 38 поддельных купюр — на 30 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в Отделении по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, чаще всего копируют купюры номиналов в 5 тыс. рублей, таковых изъяли 23, 14 — номиналом в тысячу рублей и одну — в 500.

Жителей региона призвали проверять наличку при оплате товаров и услуг, смотреть на водяные знаки, защитную нить и микроперфорацию.

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