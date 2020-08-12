Коронавирусом в Саратовской области заражены еще 96 человек

В Саратовской области коронавирусом оказались заражены еще 96 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего с начала пандемии в области подтверждены 10 538 случаев COVID-19.

По данным на 12 августа, больше всего новых случаев приходится на Саратов – 37 зараженных. 15 – в Энгельсском районе, 14 – в Балаковском, в других – по пять и менее.

Среди новых зараженных – четверо детей и 38 человек старше 60 лет.

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