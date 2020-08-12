Детские сады Саратова начали работу

Дети снова могут ходить в садики Фото: Екатерина Семенова

Опубликовано постановление правительства Саратовской области №682-П, которым возобновляется работа детских садов.

Об этом вечером 11 августа сообщил оперативный штаб региона.

Уточняется, что детские сады будут работать в полном объеме. Однако им предписано соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, которые разработаны Роспотребнадзором.

Перед открытием в каждом детсаду должна быть проведена дезинфекция.

Напомним, накануне на Координационном совете заместитель главы Роспотребнадзора Надежда Матвеева рассказала также о том, какие еще организации возобновят работу при переходе на второй этап снятия ограничений.

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