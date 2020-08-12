В Саратовской области днем возможен дождь

Днем 12 августа в Саратове ожидается сухая погода, преимущественно без осадков.

При этом, как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, на территории области возможна гроза и кратковременный дождь.

Ветер будет дуть юго-востока с переходом на западное направление. При грозе возможны порывы.

Воздух прогреется до +26... +28 градусов.

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