Монтер в Балашове сгорел от удара током

В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело о гибели работника на производстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по нарушению охраны труда.

По версии следствия, утром 9 июня 37-летний электромонтер работал в насоснофильтровальной станции. При этом мужчина не прошел соответствующего обучения, стажировки и инструктажа. У него не было необходимого допуска и средств защиты.

Мужчину ударило током высокого напряжение. Его госпитализировали с ожогами головы, шеи, тела и конечностей 2, 3 и 4-й степеней. Впоследствии он скончался в больнице.

Ведется следствие, изъята необходимая документация.

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