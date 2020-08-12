Заключенного колонии в Энгельсе будут судить за попытку устроить бунт

В Энгельсе Саратовской области будут судить уже осужденного мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в дезорганизации режимного учреждения.

По версии следствия, днем 21 мая 26-летний заключенный колонии №2 подбежал к сотруднику и толкнул его в грудь. При этом он выкрикивал призывы к бунту.

Свою вину мужчина не признал, дело направлено в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.