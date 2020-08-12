Заключенного колонии в Энгельсе будут судить за попытку устроить бунт

В Энгельсе Саратовской области будут судить уже осужденного мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в дезорганизации режимного учреждения.
По версии следствия, днем 21 мая 26-летний заключенный колонии №2 подбежал к сотруднику и толкнул его в грудь. При этом он выкрикивал призывы к бунту.
Свою вину мужчина не признал, дело направлено в суд.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.