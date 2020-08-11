На сутки отключат воду в Волжском районе

В Волжском районе Саратова анонсировано масштабное отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, планируется начать работы в 08:30 в четверг, 13 августа и завершить утром 14 августа.

Работы ведутся на водоводе d-1000 мм по Большой Горной. Полный список абонентов, которые попадут под отключение, будет опубликован позднее.

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