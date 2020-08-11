В Энгельсе мужчина взломал аппарат с игрушками ради 4,6 тыс. рублей

Полиция раскрыла кражу, которая произошла с 7 марта по 7 июля в магазине на Студенческой улице Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестные взломали аппарат с игрушками и унесли 4,6 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний рецидивист.

Похищенное у него не изъяли, на мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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