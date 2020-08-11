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Саратовцы стали больше есть

Выборочное исследование Саратовстатата показало, что жители Саратовской области стали есть больше продуктов почти всех категорий
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Саратовцы стали больше есть

Саратовцы стали больше есть

Фото: Екатерина Семенова

В 2019 году каждый житель Саратовской области съедал 8,3 кг мяса и мясных продуктов. Это на 5,1% больше, чем в 2018 году.

Молоко и молочных продуктов саратовцы потребили 23,3 кг на человека, это на 4% больше, чем в 2018 году.

Больше выросло потребление ягод и фруктов – 7,2 кг на человека в год, что на 22% больше, чем в 2018 году.

Рост потребления хлеба и хлебобулочных изделия составил 2,4% - по 8,6 кг в год. Сахара и кондитерки тоже ели больше – 3,1 кг, что на 3,3% больше, чем в 2018 году.

На прежнем уровне осталось потребление растительного масла и иных жиров – 0,9 кг на человека. Также как и годом ранее, в 2019 году средний саратовец съедал 22 яйца.

В выборочном исследовании приняли участие 770 семей в городах и селах Саратовской области.