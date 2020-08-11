Спасатели достали из пруда в Ртищевском районе тело ребенка

Водолазы достали из пруда в Ртищевском районе Саратовской области тело ребенка.

Как сообщает «ЧП-Саратов», труп был передан сотрудникам полиции и СУ СКР региона для установления точных причин гибели мальчика.

Напомним, трагедия произошла на берегу пруда в селе Песчанка, куда супруги из Ртищева вместе с сыном и тремя племянниками приехали на отдых. Машина, в которой находился восьмилетний племянник, покатилась и утонула, мужчина не смог спасти ребенка.

На месте работали сотрудники полиции СУ СКР региона, областные спасатели.

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