В Саратове двое мужчин возложили вину за наркоторговлю на юную сообщницу

В Саратове направлено в суд уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотиков, управлении автомобилем в нетрезвом виде, вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, перед судом предстанут 27 и 32-летние мужчины и 18-летняя девушка.

По версии следствия, в сентябре и октябре 2019 года ранее судимый 27-летний мужчина вовлек свою 17-летнюю сожительницу в наркоторговлю. Они приобретали запрещенные препараты в интернете, фасовали у себя в квартире, чтобы потом перепродать. Об этом стало известно сотрудникам полиции, которые задержали парочку 29 октября. Причем мужчина был арестован, а девушка скрылась и была объявлена в федеральный розыск.

Однако свою преступную деятельность она не прекратила. В декабре она вместе с другим мужчиной купила партию наркотиков для перепродажи. Но полицейские задержали их 16 декабря.

В ходе расследования было установлено еще одно преступление: 4 сентября 27-летний мужчина пьяным сел за руль, не имея водительских прав. Его остановили сотрудники ДПС на проспекте Строителей.

Сейчас все трое взяты под стражу. Девушка признала свою вину, а мужчины переложили на нее всю ответственность.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.