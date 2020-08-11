В Саратове наркоман украл две бутылки виски из магазина

Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина на Кузнечной улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 26 июля примерно в 13:46 неизвестный унес две бутылки виски марки Ballantine's общей стоимостью почти 3 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний наркоман, который уже находится под подпиской о невыезде за кражу.
Мужчина признался, что продал спиртное неизвестному у торгового дома «Центральный».
На него завели уголовное дело.
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