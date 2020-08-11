В трех районах Саратова отключена вода

Улицы трех районов Саратова остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы сразу в нескольких местах.
До трех часов дня не будет воды в домах по улицам Пензенская, Пензенский переулок, а также на Тулайкова.
До четырех часов дня отключено водоснабжение абонентов на улицах Ключевая, Мостовая, Санаторная, Подлесная и некоторых других в Поливановке.
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