В трех районах Саратова отключена вода

Улицы трех районов Саратова остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы сразу в нескольких местах.

До трех часов дня не будет воды в домах по улицам Пензенская, Пензенский переулок, а также на Тулайкова.

До четырех часов дня отключено водоснабжение абонентов на улицах Ключевая, Мостовая, Санаторная, Подлесная и некоторых других в Поливановке.

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