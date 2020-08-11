В Саратове снесут базар возле стадиона «Спартак», территорию вернут спортобъекту

Володин осмотрел реконструкцию стадионов "Спартак" и "Волга"

Находящийся рядом со стадионом «Спартак» в Заводском районе Саратова рынок будет снесен, территории, когда-то относившаяся к спортивному объекту, вернется стадиону. Об этом мэр Саратова Михаил Исаев заявил 11 августа в ходе визита на стадион председателя ГД Вячеслава Володина.

На освободившейся от торговли территории, по словам мэра, обустроят зону отдыха для взрослых и детей. Ранее на землях стадиона построили несколько домов, а вместо бывших теннисных кортов построили базар.

- Сколько бы времени ни прошло, наказание неотвратимо, - Володин предложил мэру озвучить, кто отчуждал земли под рынок и дома, кому это принадлежит.

Вячеслав Володин публично назвать их фамилии, а также наказать виновных в отчуждении.

На территории стадиона восстановлены мачты освещения, беговые дорожки, ремонтируется вход. Вячеслав Володин предложил внимательнее отнестись к безопасности монтажных работ и не торопиться к сдаче первого этапа работ к 1 сентября. По его словам, погода позволит завершить работы к началу октября как на этом объекте, так и на стадионе «Волга», где завершается второй этап реконструкции.

Напомним, ремонт стадионов начался по инициативе Володина после того, как к нему с этой просьбой обратились жители района.