Иномарка сгорела в Саратове

В Саратове сгорел автомобиль Renault Sandero.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 12:31.

Горел моторный отсек иномарки. Огонь охватил площадь один кв. метр. Предположительно, причина была в неисправности систем и механизмов машины.

С возгоранием справились пять пожарных.

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