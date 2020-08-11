Иномарка сгорела в Саратове

В Саратове сгорел автомобиль Renault Sandero.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 12:31.
Горел моторный отсек иномарки. Огонь охватил площадь один кв. метр. Предположительно, причина была в неисправности систем и механизмов машины.
С возгоранием справились пять пожарных.
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