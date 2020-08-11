«Короче, на фиг»: Саратов вошел в пятерку городов по употреблению мусорных слов

Саратов - в топе городов по употреблению жителями слов-паразитов Фото: Екатерина Семенова

Саратов вошел в пятерку российских городов, жители которых чаще всего употребляют в речи слова-паразиты.

К такому выводу пришли эксперты независимого агентства Zoom Market. В августе 2020 года они опросили 2,4 тыс. жителей 20 крупнейших российских городов и узнали, как часто те употребляют слова-паразиты и какие именно.

Топ-5 выглядит так: Краснодар, Липецк, Челябинск, Брянск, Саратов. Замыкают рейтинг Волгоград, Новосибирск и Томск.

Горожане в своей речи часто произносят такие слова как: «блин» (и производные), «типа», «как бы», «короче», «на фиг» (и производные), «ну» и «это самое».

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