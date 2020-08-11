В Саратовской области на утро 11 августа выявлено 94 новых случая коронавируса

С начала пандемии число заболевших COVID-19 в регионе выросло до 10442 человек. Выздоровел 6401 человек, за сутки — 62.

Больше всего заболевших в Саратове — 53 человека, в Балаковском районе 17 новых пациентов, В Энгельсском - восемь, в Пугачевском — пять, в Вольском — три, в Ершовском и Ртищевском — по два По одному зараженному прибавилось в Александрово-Гайском, Озинском, Саратовском и Советском районах.

Больше всего зараженных, как всегда, среди людей старше 60 лет – 42 случая. Также трое новых пациентов – дети до 14 лет.