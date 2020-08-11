Сколько стоит собрать ребенка в школу: В Саратове одни из самых дешевых форм и ноутбуков

Сборы в школу потребуют от родителей денежных вливаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

До сих пор остается неясной ситуация с началом учебного года. Специалисты Роспотребнадзора не могут точно определить – можно ли будет начать обучение традиционным способом или обучение будет дистанционным.

Многие родители в связи с этим в затруднении – стоит ли ограничиться покупкой обычной формы и предметов для обучения или необходимы электронные гаждеты, если ребенок будет учиться дома.

Эксперты «Авито» подсчитали стоимость покупок в том и другом случае и поделились с «КП-Саратов» итогами.

Для школы в прошлые годы требовалось приобрести школьную и спортивную форму, ранец, пенал. Если покупать это на «Авито», то в среднем набор обойдется в 2 890 рублей. Из них 830 рублей ранец, школьная форма – 980 рублей. В общем это на 17% дороже, чем в прошлом году.

Онлайн-обучение требует покупки ноутбука и компьютерного кресла. В Саратове их можно приобрести за 14 690 рублей. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 5%.

В то же время в Саратове сохраняется одна из самых низких цен на сборы ребенка в школу. Если искать среди подержанных вещей, то наш регион занимает третье место с конца в рейтинге. Дешевле купить форму, ранец, ноутбук и кресло только в Тольятти и Ульяновске. А дороже всего – в Казани, Нижнем Новгороде и Москве.

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