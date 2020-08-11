В Саратове предложено создать еще одну пешеходную зону

Вячеслав Володин предложил создать малую пешеходную зону внутри большой

Утром 11 августа в ходе осмотра набережной в Саратове председатель ГД Вячеслав Володин предложил создать еще одну пешеходную зону.

Эту инициативу он выдвинул после осмотра и планирования реконструкции старой набережной. Новая пешеходная зона может продлиться до гостиницы Словакия по верхней части набережной, которая сейчас используется для проезда машин.

Проект уже может быть разработан в текущем году, предложил Володин, обустройство пешеходной зоны должно начаться уже в апреле следующего года. Ресурсы на это обустройство Володин пообещал найти.

Кроме этого, Вячеслав Володин предложил сделать в рамках большого пешеходного кольца малое. Об этом рассказали в группе volodin.saratov в инстаграм. Улица Бахметьевская, которую оборудуют для прогулок, будет делить большое пешеходное кольцо пополам, по ней при этом можно будет спускаться непосредственно к пляжу.