В Саратове водитель Chevrolet врезался в припаркованный ЗИЛ и пострадал

ДТП на Вокзальной. Фото ГИБДД по Саратову
Напротив дома №4 по улице Вокзальная в Саратове вечером 10 августа столкнулись Chevrolet и ЗИЛ.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, иномаркой управлял 26-летни й мужчина, а ЗИЛ с 67-лет ним мужчиной за рулем был припаркован.
В аварии пострадал водитель легковушки.
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