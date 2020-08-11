На Гвардейской ВАЗ протаранил Hyundai Elantra, Daewoo Matiz, Volkswagen Polo и BMW

ДТП на улице Гвардейская. Фото ГИБДД по Саратову

Днем 10 августа в Ленинском районе Саратова произошло массовое ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на улице Гвардейская.

В 16:30 напротив дома №86 автомобиль ВАЗ-2110 врезался в Hyundai Elantra, Daewoo Matiz, Volkswagen Polo и BMW. По предварительной версии, 38-летний водитель отечественного авто не соблюдал дистанцию.

В аварии пострадали водитель и 32-летняя пассажирка ВАЗ.

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