На Гвардейской ВАЗ протаранил Hyundai Elantra, Daewoo Matiz, Volkswagen Polo и BMW

ДТП на улице Гвардейская. Фото ГИБДД по Саратову
Днем 10 августа в Ленинском районе Саратова произошло массовое ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на улице Гвардейская.
В 16:30 напротив дома №86 автомобиль ВАЗ-2110 врезался в Hyundai Elantra, Daewoo Matiz, Volkswagen Polo и BMW. По предварительной версии, 38-летний водитель отечественного авто не соблюдал дистанцию.
В аварии пострадали водитель и 32-летняя пассажирка ВАЗ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.