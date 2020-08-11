Мать с сыном погибли в погребе своего дома в Ровенском районе

В Ровенском районе Саратовской области в погребе собственного дома погибли мать с сыном.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась вечером 10 августа в селе Скатовка.

Следствие считает, что 37-летний мужчина в тот день красил полки в погребе своего дома и потерял сознание. Когда вернулись его родители, они спустились в погреб, чтобы узнать, как дела, и нашли сына лежащим на полу. Поднять его наверх самостоятельно супруги не смогли. Тогда отец побежал за помощью, а мать осталась с пострадавшим.

Однако при возвращении мужчина нашел и ее без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть обоих – 37-летнего сына и его 60-летней матери.

Следователи СКР осмотрели место происшествия. Назначена экспертиза для установления точной причины смерти людей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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