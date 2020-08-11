«Приора» с восьмилетним ребенком в салоне утонула в пруду под Саратовом

Машина с ребенком утонула в пруду Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ртищевском районе Саратовской области погиб ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в селе Песчанка вечером 10 августа.

По предварительной версии, семья с сыном и тремя племянниками приехала из Ртищева на отдых на «Ладе Приора». Они разбили палатку возле пруда.

Около часа ночи мужчина взял 8-летнего племянника и отправился на машине за дровами для костра. Около пруда взрослый вышел из автомобиля, а мальчик остался на переднем сиденье.

Автомобиль внезапно тронулся с места и покатился к воде. Мужчина кинулся к машине, но не смог ее остановить. «Приора» рухнула в воду. Дядя бросился следом, разбил стекло с водительской стороны, но все равно не смог спасти племянника.

На место были вызваны следователи СУ СКР. Они осмотрели место происшествия. Для поисков тела выезжали областные спасатели.

Следователи СУ КСР по Саратовской области начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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