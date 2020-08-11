Во вторник в Саратовской области сохранится сухая погода

В Саратовской области днем 11 августа сохранится сухая погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, дождей не ожидается. Это приведет к высокой пожарной опасности.
Облачность будет переменной, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду.
Днем воздух прогреется до +24... +26 градусов.
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