В Энгельсе мужчина задержан за совращение 11-летней девочки в интернете

В Энгельсе Саратовской области задержан 25-летний мужчина, обвиняемый в сексуальном растлении малолетней.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину мужчина признал полностью и был взят под стражу.

По версии следствия, в конце мая 2020 года он познакомился в соцсети с 11-летней девочкой. Причем мужчина знал о ее возрасте, однако потребовал прислать интимные фотографии.

После этого, 8 июня, он приехал в Энгельсский район, где девочка отдыхала с родителями, и захотел встретиться, однако те отказалась к нему выйти. Мама и папа ребенка узнали о странном визите незнакомца и узнали у дочери подробности. Затем они обратились в полицию.

Было возбуждено уголовное дело, вскоре личность злоумышленника была установлена, а он сам задержан.

Сейчас идет расследование, проверяется причастность мужчины к другим преступлениям.

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