Саратовская спортсменка выиграла золото чемпионата России

С 7 августа в Альметьевске, который находится в Республике Татарстан, проходит чемпионат России по триатлону.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, 8 августа на Олимпийской дистанции, включающей в себя заплыв на 1,5 км, 40 км велогонки и 10 км бега саратовская спортсменка Анастасия Разаренова заняла четвертое место среди женщин.

Она выиграла золото в смешанной эстафете среди женщин 9 августа.

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