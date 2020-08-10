В Саратовской области мужчина ударил жену во время готовки и поплатился жизнью

В Калининске Саратовской области женщину заподозрили в убийстве мужа при превышении пределов самообороны.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 46-летней дамы возбуждено уголовное дело.
Следствие считает, что днем 5 августа она на кухне готовила еду, а муж был в комнате. Внезапно он без причины подошел и ударил ладонью по затылку. От этого она ударилась лицом о подоконник. Испугавшись, что мужчина продолжит ее избивать, женщина схватила нож ударила супруга в грудь.
Потом она выбежала во двор, но обернулась и увидела, что мужчина упал. Женщина вернулась, чтобы ему помочь, но увидела, что муж уже мертв.
Женщина позвонила в полицию и сообщила о случившемся.
Эксперт установил, что причиной смерти стало ранение легкого.
В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям подозреваемой.
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