В Саратовской области 281 медик получил компенсацию за работу с коронавирусными пациентами

Замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов рассказал, что по состоянию на 7 августа 281 медик в регионе получил выплату за работу с коронавирусными пациентами.

Отмечается, что положительный анализ на коронавирус зафиксирован у 1243 медработников.

- Это не заболевшие а те, у которых в ходе обследования с самого первого дня выявлен вирус, — уточнил Станислав Шувалов.

Данные были озвучены на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области.

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