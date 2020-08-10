Все еще не известен формат учебы для саратовских школьников

Пока нет точных данных о том, сядут ли 1 сентября саратовские школьники за парты или нет.

Начальник отдела регионального Роспотребнадзора Галина Архипова рассказала на брифинге минздрава Саратовской области уточнила, что учебный год начнется в любом случае, но с ограничениями или дополнениями.

Она подчеркнула, что ситуация стабилизируется, после наблюдений в ближайшие дни за динамикой с распространением коронавируса будут приниматься решения.

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