Жительницу Калининска подозревают в убийстве мужа ножом

В отношении 46-летней жительницы Калининского района возбудили уголовное дело за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, днем 5 августа она готовила еду на кухне в своем доме. Внезапно к ней подошел 53-летний супруг и ударил ладонью по затылку. Гражданка ударилась лицом о подоконник.

Она испугалась новых ударов, схватила нож, вонзила ему в грудь и убежала во двор.

Когда гражданка обернулась, она увидела, как мужчина упал на пороге дома. Она попыталась поднять его, но потерпевший не подавал признаков жизни. Тогда женщина позвонила в полицию и обо всем рассказала.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти мужчины стало проникающее ранение груди с повреждением легкого.

Следователи проверят, правдивы ли слова подозреваемой. Расследование продолжается.

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