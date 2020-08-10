Лже-продавщица оставила пенсионерку из Саратова без меда и денег

Жертвой мошенничества стала пенсионерка из Фрунзенского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, к ней на порог пришла неизвестная и предложила приобрести пять литров меда за 2,5 тыс. рублей. Гражданка заверила, что живет в соседнем подъезде, и если товар не устроит, его можно вернуть.

Она попросила 10 тыс. рублей на срочную закупку и даже оставила серьги в залог — якобы золотые.

Женщина обещала вернуться, однако больше ее пенсионерка не видела.

Тогда она пошла в полицию. Выяснилось, что даже украшения были не настоящие, а всего лишь дешевой подделкой.

Возбуждено уголовное дело.

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