Подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове

Вечером и ночью 7 и 8 августа сотрудники ГИБДД ловили в Саратове нетрезвых водителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, за это время выявили четырех шоферов, которые сели за руль подшофе. Семеро отказались проходить медицинское освидетельствование.

Двое человек на момент задержания оказались лишены прав.

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