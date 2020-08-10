Рецидивисты из Калининска из ревности насмерть забили мужчину и получили срок

Суд признал двух рецидивистов в возрасте 35 и 25 лет виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть человека. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что вечером 23 октября 2018 года мужчины пили спиртное дома у местной жительницы на улице Ленина в Калининске. Там был еще один гражданин, из-за ревности к нему у злоумышленников зачесались кулаки и они начали его бить.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Теперь один из буянов проведет семь лет и девять месяцев в исправительной колонии строгого режима, второй — девять лет и три месяца.

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